Policyjne zabezpieczenie meczu pomiędzy Zagłębiem Lubin a Śląskiem Wrocław

Data publikacji 16.07.2022

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, wspólnie z policjantami praktycznie z całego Dolnego Śląska zabezpieczali wczoraj mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Zagłębia Lubin i Śląska Wrocław. Stróże prawa strzegli bezpieczeństwa nie tylko wokół stadionu i na trasach dojazdowych, ale też w całym mieście. W wyniku prowadzonych działań, mundurowi wylegitymowali 150 osób i zatrzymali 3 pseudokibiców podejrzewanych o wnoszenie oraz odpalenie rac na terenie obiektu sportowego. Trafili oni do policyjnego aresztu i teraz o ich losie zdecyduje sąd. W trakcie imprezy policjanci nie odnotowali jednak żadnych poważniejszych incydentów, które miałyby bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kibiców i osób postronnych.

W piątek, 15 lipca bieżącego roku, na Stadionie Miejskim w Lubinie rozegrany został mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Zagłębia Lubin i Śląska Wrocław. Nad bezpieczeństwem około 10 tysięcy kibiców, którzy zgromadzili się na trybunach lubińskiego obiektu sportowego, czuwali policjanci z komend miejskich i powiatowych praktycznie całego Dolnego Śląska, a także funkcjonariusze z wrocławskiego oddziału prewencji oraz legnickiego samodzielnego pododdziału prewencji. W zabezpieczenie zaangażowani byli stróże prawa z pionu prewencji, ruchu drogowego, przewodnicy psów służbowych, kryminalni i funkcjonariusze z komórek zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców.

Na sportowe widowisko przybyło około tysiąca sympatyków drużyny gości, którzy przyjechali pociągiem specjalnym i prywatnymi pojazdami. W związku z tym, że mecz został zakwalifikowany jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, wdrożone zostały szczególne środki ostrożności, nie tylko wokół stadionu, ale również w całym mieście. Policjanci współpracowali ze strażą pożarną oraz służbami ochrony. Zabezpieczeniem dowodził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie komisarz Artur Ciupka wraz z dowódcą Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy młodszym inspektorem Waldemarem Okręglickim.

Podczas zabezpieczenia sportowego widowiska stróże prawa byli obecni w całym mieście. Policyjne działania ukierunkowane były głównie na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz mieszkańcom, zarówno przed, w trakcie, jak i po meczu. Funkcjonariusze nie odnotowali żadnych poważniejszych incydentów, które miałyby bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kibiców i osób postronnych.

Fanom obu drużyn bezpieczeństwo na stadionie zapewniał organizator imprezy, przy czym mundurowi czuwali w gotowości, by na ewentualny wniosek organizatora udzielić służbom porządkowym pomocy. W trakcie meczu, na trybunach stadionu doszło do odpalenia środków pirotechnicznych. Bezpośrednio po zakończeniu imprezy, dzięki intensywnej pracy lubińskich funkcjonariuszy, zatrzymano trzech pseudokibiców podejrzewanych o wnoszenie i odpalenie rac na terenie stadionu. Trafili oni do policyjnego aresztu i teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jednocześnie śledczy analizują zapisy z kamer i identyfikują kolejne osoby, które dopuściły się naruszenia przepisów z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, używając środków pirotechnicznych podczas meczu.

Spotkanie pomiędzy Zagłębiem Lubin a Śląskiem Wrocław zakończyło się po godzinie 22:00, a rozprowadzenie kibiców odbyło się bez wydarzeń. W trakcie piątkowego zabezpieczenia policjanci wylegitymowali 150 osób.